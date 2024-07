Copa America | presidente federcalcio Colombia arrestato a Miami

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildelladella, Ramòn Jesurùn, è statoper dei fatti avvenuti subito dopo il triplice fischio della finale di, persa dai Cafeteros in finale contro l’Argentina. Secondo quanto riferisce il rapporto della polizia della contea di-Dade, Florida, Jesurùn è stato posto in stato di fermo con l’accusa di “aggressione a pubblico ufficiale”. Allo stadio Hard Rock di, infatti, dopo il triplice fischio il 71enne, che è anche vicedella CONMEBOL e membro del consiglio mondiale della Fifa, voleva entrare in campo per partecipare alla cerimonia di premiazione, ma il personale di sicurezza glielo ha impedito. A quel putno, insieme al figlio e ad altri parenti, c’è stato un alterco nei confronti dei membri della security e nel caos generale, riferisce El Tiempo, ne è nata una colluttazione che ha portato all’arresto di Jesurùn e suo figlio.