Auto boom del noleggio a lungo termine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 –, aumento del 40% rispetto al 2023: l’85,5% a società e il 13,5% a privati IlCon ilsi ha la possibilità di guidare un’pagando un canone mensile comprensivo di tutte le spese straordinarie quali copertura assicurativa, assistenza stradale e manutenzione. L’incremento dei contratti di, però, non riguarda solo il primo semestre 2024. Si tratta, in realtà, di un trend in crescita visto che già lo scorso anno, secondo i dati di Dataforce Italia, gli operatori del comparto avevano immatricolato il 24% diin più rispetto al 2022, pari a 367.690 vetture. Secondo l’analisi elaborata da UNRAE, sulla base dei dati forniti dal MIT nel primo semestre di quest’anno, si è registrato un forte incremento dei contratti didivetture e fuoristrada, il 40% in più rispetto all’analogo periodo del 2023, per un totale di 508.