Annullata la conferenza pro Palestina alla Camera dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – Aoi, Arci e Amnesty International annunciano la decisione di annullare lastampa prevista per domani, martedì 16 luglio alle ore 16 presso la Sala Stampa delladei Deputati, che aveva suscitato diversenei giorni scorsi. "Reputiamo che non ci siano più le condizioni minime necessarie per tutelare Shawan Jabarin, direttore generale L'articololaproleproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .