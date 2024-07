Allarme caldo e bollino rosso in 12 città La situazione è destinata a peggiorare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Inizio di settimana ‘hot' per l'Italia. Oggi e domani, 15 e 16 luglio, l'allerta sarà massima in 12, contrassegnate dal(livello 3, il massimo) nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì 17 luglio le‘in' passeranno a 13. Dei 27 capoluoghi monitorati dal ministero, oggi e domani saranno daAncona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Si aggiungerà Palermo mercoledì, il giorno piùdi questa prima metà di settimana. Il livello 3 di allerta, ricorda il ministero della Salute, indica «condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».