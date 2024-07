Yamal e Williams hanno addormentato la Spagna xenofoba | ora tutti vogliono il multiculturalismo El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Oggi la finale di Euro 2024 tra lae l’Inghilterra. Elelogia la nazionale spagnola, autrice di un’impresa che va oltre il calcio. Con una rosa multietnica ha unito un paese diviso dalle diversità. Ladiun esempio contro la retorica anti immigrati Scrive il Pais: In un momento di estrema polarizzazione, il calcio sta raggiungendo inciò che sembrava quasi impossibile: unire sulle differenze. Il responsabile è una squadra brillante e solidale, un riflesso di una società diversificata, che segna gol e combatte quando si tratta di sofferenza. Quando nelle orecchie c’era ancora l’eco delle parole del leader dell’estrema destra spagnola, che strombazzava ai quattro venti che i minori immigrati portavano “rapine, machete e stupri”, un minore dalla pelle scura, nato in Catalogna da padre marocchino e madre equatoguineana, si ergeva in Germania come l’eroe nazionale della