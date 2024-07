Migliori aziende dove lavorare se sei giovane per rimborsi spese e stage finalizzati all’assunzione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024) Ecco quali sono lein Italia per i giovani: le realtà lavorative che trattano meglio i dipendenti junior, frapiù corposi rispetto alla media e contratti diche più di frequente si trasformano in assunzioni a tempo indeterminato. Gli AwaRdS 2024 sono stati conferiti dalla Repubblica degli Stagisti ad alcunevirtuose che nell’anno precedente hanno messo in atto alcune buone pratiche in determinati ambiti. “Leche fanno parte dell’RdS network ogni anno si mettono a nudo, dandoci i loro dati. Noi costruiamo sul nostro sito una sintetica narrazione delle condizioni die di recruiting dei profili più giovani che questemettono in pratica, e in base a tali numeri assegniamo i nostri AwaRdS”, ha spiegato Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della Repubblica degli Stagisti e dell’associazione Journalism for Social Change.