Autobianchi e Innocenti ai cinesi la mossa del governo che ha già registrato i marchi

(Di domenica 14 luglio 2024) Gli storicidell’automotive made in Italypotrebbero passare aimolto presto. L’ipotesi che circola negli ultimi giorni potrebbe trovare concretezza, anche alla luce di una serie di indizi molto concreti. Ilitaliano starebbe pensando di utilizzare i brand di Stellantis, che li detiene senza monetizzare alcunché. L’idea sarebbe quella di gettare un ponte verso la Cina per rivitalizzare dueeconomicamente in sonno da anni al fine di ottenere un beneficio per l’industria nazionale.aiÈ stato Il Sole 24 Ore a lanciare la notizia secondo la quale ilMeloni starebbe pensando di ottenere la proprietà deidi. I due iconici nomi del made in Italy scomparvero, rispettivamente, nel 1997 e nel 1995.