Italia U19 Lipani | Bis europeo? Abbiamo le carte in regola per arrivare in fondo

(Di sabato 13 luglio 2024) Lucaricorda bene il trionfodello scorso anno con l’U19, con la vittoria contro il Portogallo che riportò nel Bel Paese il titolo di categoria a distanza di 19 anni dall’ultima volta, ed ora sogna il bis. “Il ricordo di un anno fa non svanirà mai, lo porterò per sempre con me. Ma nel calcio non si può vivere di ricordi, bisogna sempre confermarsi – ha sottolineato il centrocampista azzurro a 48 ore dall’esordio contro la Norvegia in questo nuovo-. Ora siamo qui a Belfast, per giocarci le nostre chance in un nuovoe sono convinto che questo gruppo abbia tutte leinperin“. “C’è un grande gruppo e una grande armonia – ha aggiunto il giocatore di proprietà del Sassuolo -. Sono aspetti fondamentali in un gruppo come quello della Nazionale, in cui il tempo per lavorare non è mai tantissimo.