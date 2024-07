Guida TV Sky Cinema e NOW | Doggy Style Sabato 13 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), Jason Statham torna nel ruolo di Jonas Taylor in "Shark 2 - L'abisso". Affiancato dall'icona dell'action Wu Jing, l'esploratore subacqueo Jonas Taylor e il suo team affrontano un gruppo di trafficanti e le voraci creature preistoriche nelle oscure profondità dell'oceano. Su SkyDue HD (canale 302) alle 21:15, puoi immergerti nel classico dramma romantico "Anna Karenina". Keira Knightley e Jude Law interpretano i ruoli principali nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj, ambientato nella Russia zarista del 1874. Il film ha vinto l'Oscar per i costumi. Alle 21:15 su SkyCollection HD (canale 303), "Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco" ti porta nel mondo del colpo grosso a Las Vegas con George Clooney, Brad Pitt e un cast di stelle.