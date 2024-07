Forse la morte di Alex Marangon non era il grande giallo dell’estate

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Spiace deludere gli appassionati ai grandi gialli, ma sul caso di, il ragazzo di 25 anni, scomparso da una festa “sciamanica” il 29 giugno scorso e ritrovato morto sul letto del fiume Piave due giorni dopo, potrebbe celarsi anche l’ombra dell’incidente. Della caduta accidentale. Potrebbe. In effetti non era niente male comeambientato in una abbazia sconsacrata, nel profondo Veneto. Gli ingredienti ci sono tutti, l’abbazia del 1100 di Vidor, intitolata a una santa egiziana, mai canonizzata, che solo i trevigiani conoscono; lo sciamano, il conte proprietario, la tisana di ayahuasca, decotto molto potente illegale in Italia, il cerchio di Kambo, il veleno della rana, i piedi scalzi, gli occhi in orbita, tutti seduti in cerchio, chi sdraiato, chi sottosopra, e quei canti ripetuti ossessivamente, scandendo uno spaventoso omicidio.