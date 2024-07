Usa il capo dei dem al Campidoglio scarica Biden E all’inaugurazione delle Olimpiadi andrà la moglie Mosca | Il mondo vede le sue gaffe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Resto candidato, voglio finire il mio lavoro“, ha ripetuto più volte durante l’attesa conferenza stampa di chiusura del vertice Nato a Washington. Confonde Zelensky con “Putin” e Harris con “Trump”, ma Joenon molla. Le acque nel fronte dem, però, sono tutt’altro che calme. I democratici scricchiolano. Ildei dem alla Camera, Hakeem Jeffrie, losubito dopo il summit della Nato. Jeffries giovedì sera ha incontrato in privato il presidente Usa per riferirgli le preoccupazioni del gruppo parlamentare sulla sua ricandidatura alla Casa Bianca. E, secondo quanto riferiscono fonti informate alla Cnn, non avrebbe offerto il suo endorsement a. Si allunga così la lista dei dem contrari alla sua ricandidatura: ieri erano diciassette i deputati e un senatore che si erano già espressi per un suo passo indietro.