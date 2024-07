Pier Silvio Berlusconi | Puntiamo a creare primo broadcaster europeo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) JP Morgan, la più importante banca d'affari del mondo, crede nel progetto Media for Europe, tanto da alzarne in rating nell'immediato, senza escludere ulteriori incrementi. Una fiducia dettata anche dalle favorevoli prospettive di crescita nel mercato della raccolta pubblicitaria e che spinge le azioni del gruppo e delle sue controllate in alto anche in borsa fino ad un più 10%. “Abbiamo già fatto molto, abbiamo poco fa consolidato la nostra televisione spagnola, siamo cresciuti al 30% delgruppo televisivo in Germania. Diciamo che l'augurio, la speranza, il progetto a cui lavoriamo è quello diilveroche abbia un'impronta tale sul pubblico da poter competere con i giganti, con le multinazionali del web e di internet.