Napoli donna colpita al petto da proiettile vacante mentre era in casa

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una giovane di 24 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata ferita da unvagante ieri sera, 11 luglio, nel quartiere Mercato di. Ricoverata d’urgenza all'”Ospedale dei Pellegrini”, i medici hanno stabilito la prognosi riservata, ma hanno escluso il pericolo di vita. La pallottola l’haalsi trovava nella sua abitazione, aggiungendo un’altra tragica pagina alla cronaca cittadina. La Squadra Mobile della Questura dista conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto. Secondo la versione della giovane, che ha raggiunto il Pronto Soccorso autonomamente, il colpo l’ha raggiunta all’improvvisoera nel suo appartamento. Non è stata in grado di fornire ulteriori dettagli sulla dinamica e su chi possa aver sparato.