Gallerista assolto per il caso del gargoyle del Duomo Era accusato di ricettazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Milano, 12 luglio 2024 –dall'accusa di“perché il fatto non costituisce reato” e da quella di esportazione illecita “perché il fatto non sussiste”. Lo ha deciso il giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Milano per ilGiancarlo Ciaroni, titolare di una prestigiosa casa d'arte nel capoluogo lombardo e con una sede anche a Pesaro, che era imputato a Milano per ildi un doccione, di proprietà della Veneranda Fabbrica del, che si era staccato dalla cattedrale milanese prima del 1940. Per ildied esportazione illecita di beni culturali, il pm Francesca Crupi aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo di reclusione e 500 euro di multa. Secondo la ricostruzione di inquirenti e investigatori, il dragone alato sarebbe stato trafugato dopo il distacco dalla cattedrale e sparito in seguito ai bombardamenti della seconda guerra mondiale.