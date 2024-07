Ascolti Temptation Island da record | botto clamoroso mai successo prima d' ora

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come rivelano glitv di ieri, giovedì 11 luglio 2024, la terza puntata diha segnato un nuovo, attirando 3.629.000 spettatori con uno share del 31%. Questo risultato rappresenta un traguardo senza precedenti nelle dodici edizioni del docu-reality, inclusa lastagione nota come Vero Amore. Sebbene il numero totale di spettatori non sia il più alto in assoluto, ildi share testimonia la crescente popolarità del viaggio dei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.continua a suscitare un interesse fenomenale, con oltre tre milioni e mezzo di spettatori che seguono avidamente ogni puntata. Questosi spiega con il desiderio di svago e intrattenimento che caratterizza i mesi estivi.