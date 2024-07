Sam Smith ha inciso una nuova versione della superhit Stay With Me | È meraviglioso sapere come possiamo cambiare il passato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel 2014 Samlancia il singoloMe, che diventerà una hit mondiale: a distanza di dieci anni l’interprete londinese ha annunciato di aver realizzato unadel brano che presto sarà disponibile. Sam, laMe dieci anni dopo Il 32enne il prossimo 2 agosto pubblicherà In The Lonely Hour 10th Anniversary, album con il quale debuttava nel mondomusica, contenente il brano che gli ha regalato il successo globale.ha dichiarato che ladel decimo anniversario è stata registrata ex novo ed il brano conterrà un testo rinnovato in linea con il precedente. Già nel 2019 quando Sam dichiarava al mondo di essere identificatonon binary, aveva apportato delle modifiche durante le esibizioni live riscrivendo alcune frasiper esempio “I’m Just A Man” che diventava “Baby Understand” Questo update del pezzo nella frase specifica “But I still need love, baby understand” sarà incluso nellaregistrazione che sarà presto disponibile sulle piattaforme digitali e nei classici supporti fisici.