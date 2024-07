Olimpiadi Parigi 2024 Veronika Kudermetova e Aslan Karatsev esclusi dai Giochi tra tante contraddizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ne ha parlato il noto giornalista sportivo Dominik Senkowski attraverso il suo profilo X e il tema è l’one didai prossimiOlimpici di. I due tennisti russi, infatti, non sono stati ammessi a competere nella competizione a Cinque Cerchi per aver fallito il “test di neutralità”, vale a dire escludere qualunque collegamento con la guerra, l’esercito e non avere alcun simbolo. Una situazione però che va in contraddizione con quanto accaduto con Karen Khachanov. Al forte giocatore russo è stato dato il permesso di prendere parte, nonosabbia pubblicato la Croce di San Giorgio su Instagram (inclusa nell’elenco dei simboli proibiti dei). Un’altra provocazione era stata quella di Anastasia Potapova con la maglia dello Spartak Mosca.