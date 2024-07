Ilary Blasi come mai sarebbe saltata la sua conduzione de La Talpa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) Anni di rumor, annunci, smentite e ripensamenti, ma alla fine sembra proprio che questa sia la volta buona, Latornerà presto in tv e dovrebbe andare in onda il prossimo ottobre, dopo la fine di Temptation Island (la seconda edizione dell’anno). Ma chi sarà al timone dell’indimenticato reality? Lo scorso maggio è stato fatto il nome die sembrava fatta, ma ieri Tv Blog ha fatto sapere che le cose sono cambiate e che adesso Mediasetin trattativa con Diletta Leotta. La presentatrice infatti non ha un contratto di esclusiva con DAZN e potrebbe tranquillamente prendersi un mese per registrare le 5 o 6 puntate del programma di Canale 5.mai ladi? Ieri in diretta a Radio Marte Deianira Marzano ha chiesto a Gabriele Parpiglia il motivo di questo cambio diper La: “La Leotta condurrà anche laprossimamente.