Fifa e Uefa lettera congiunta alla Figc | Sanzioni con emendamento Mulè

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lae laminacciano l’Italia e la. Arriva lain merito all’sull’autonomia delle leghe professionistiche.– Il duro comunicato congiunto dinei confronti dellain merito all’eventuale all’e al decreto legge Istruzione e Sport: “Se dovesse essere adottato e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della. Che tra l’altro renderebbe incompatibile l’Italia quale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo2032?.minacciano la: cos’è l’Mulé COSA DICE – L’, proposto dal deputato di Forza Italia, prevede: il riconoscimento del ruolo e del peso che hanno le Leghe sportive professionistiche, oggi sottorappresentate, come la Lega Serie A, rispetto a quello che esprimono e versano.