Che pasticcio il nuovo reato Toccherà ai medici stabilire se lo sfregio è permanente

(Di giovedì 11 luglio 2024) CORRIDO (Como) In carcere, un anno fa, era finito con l’accusa di lesioni aggravate edel volto: unche prevede una condanna da otto a quattordici anni, in considerazione delle gravi conseguenze che questi accadimenti vengono ad avere sulla qualità della vita delle vittime. Ma ora Salaheddin Moutassim, piccolo imprenditore di 26 anni di Corrido, che era già pronto a patteggiare, ha deciso di cambiare strategia e chiedere una valutazione medico legale che accerti la reale configurabilità di quel dannoche gli viene attribuito. I fatti risalgono alla sera del 15 maggio dello scorso anno, quando aveva avuto una discussione con un uomo di 37 anni di Grandola, davanti a un bar di Porlezza: lite che si era conclusa con un fendente, che aveva raggiunto la parte sinistra del volto della vittima, recidendogli un nervo facciale e provocando in viala perdita parziale della mobilità.