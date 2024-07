Udine cane veglia per giorni i padroni morti | lui colto da infarto e lei per gli stenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Ci sarebbe un dramma della solitdietro il ritrovamento di una coppia morta in casa, a. Il corpo senza vita di un’anziana, Tatjana Bencan, 83 anni, deceduta da, è stato trovato nel suo appartamento dai vigili del fuoco. La donna, costretta da mesi a letto per una grave patologia, secondo un primo esame del medico legale è deceduta nel suo letto perché nessuno si è potuto più prendere cura di lei. Sembrerebbe esclusa la causa violenta, così come il coinvolgimento di terzi. Il compagno, Ivan Cozianin, di 77 anni, è morto infatti qualche giorno prima, per un probabile attacco cardiaco: il corpo dell’uomo è stato trovato, dai soccorritori, in avanzato stato di decomposizione, sulla soglia della stessa camera dov’era anche la donna, che secondo l’ispezione cadaverica sarebbe morta almeno 48 ore più tardi.