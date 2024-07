Pietro Morreale ha ucciso Roberta Siragusa e le ha dato fuoco | condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Cassazione ha emesso una sentenza definitiva riguardante il femminicidio di, avvenuto il 21 gennaio 2021 a Caccamo, in provincia di Palermo, condannandofu prima colpita con un sasso, poi bruciata viva nei pressi dello stadio e infine gettata in un dirupo., all’epoca 19enne, è stato accusato esia in primo grado che in appello per il delitto. Nonostante la fermezza delle prove raccolte, tra cui la testimonianza di una telecamera di sicurezza che riprese parte dell’aggressione e il ritrovamento del corpo carbonizzato,non ha mai ammesso la sua responsabilità. Inizialmente, egli sostenne chesi fosse suicidata, ma tale versione è stata smentita dall’esame autoptico che ha confermato l’omicidio.