Pestaggio del branco al parcheggio La svolta nei video delle telecamere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E’ nellecamere di sorveglianza la verità sulla brutale aggressione compiuta ai danni di un uomo di sessant’anni sabato sera, attorno alle 23 a San Giovanni in via Vetri Vecchi, davanti alla stazione ferroviaria cittadina. I filmati sono in possesso della locale compagnia dei carabinieri, unacamera in particolare controlla la zona a 360° e sarà sicuramente utile per risalire all’identità degli aggressori che, dopo aver lasciato l’uomo a terra più volte colpito soprattutto alla testa, sono fuggiti con la propria auto per passare una serata in discoteca. Potrebbe, infatti, essere il numero di targa la chiave di volta della triste vicenda. Alla base di questo grave episodio, molto probabilmente, un; una manovra, evidentemente, non è andata a genio a unadue parti, qualche parola grossa volata poi lo scatto di ira della banda che ha colpito il sessantenne più volte davanti agli occhi della figlia che potrebbe recitare un’altra parte molto importante per risalire, ancor più velocemente, all’identità degli aggressori.