Dal Duomo di Milano a quello di Firenze il climber fuorilegge Dedelate rischia ancora la vita per un selfie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 -Ci risiamo. Nel mirino dello scalatore(224mila followers su Instagram), diciassettenne che tra il 20 e il 21 maggio scorsi aveva raggiunto la Madonnina scattandosi undalla guglia maggiore deldi, ora è finito ildi. Un’ora fa il video e le “storie” che testimoniano l’impresa sono comparse online, con la salita ripresa passo passo e poi l’immancabile foto-trofeo dalla cima dove il giovane è approdato senza protezioni e, come sempre, senza uno straccio di permesso. Cappuccio calato in testa, volto coperto eccetto gli occhi. Alle spalle, la vista mozzafiato. “Vestita in bianco, io con la fedina sporca”, la scritta. E i commenti sono già centinaia: “Dede colpisce”, “L'ha fatto”, “Conquistando l'Italia”.