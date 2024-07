Caldo da bollino rosso sono 7 le città a rischio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Saranno dieci giorni di completa afa, con picco finale sabato 13 luglio. Sette invece leda, che si preparano per l’ondata diche comincerà a farsi sentire già nella giornata di oggi. Domani 11 luglio 2024 saranno Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste leda. Particolarmente colpito dunque il Lazio. E le temperature elevate raggiungono anche le isole: in Sardegna ed in Sicilia picchi di 42-43°C, fino a 38-39°C anche sul sud peninsulare e parte del centro. 27 invece leconarancione. Per oggi12 leinvece congiallo, che preannuncia un’ondata di calore., le raccomandazioni del Ministero della Salute Roma ha sviluppato un vero e proprio piano di emergenza per le ondate di calore.