Bimbo morto per seggiolino attaccato male | condannati a dieci mesi i genitori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel 2019 Amir, un bambino di due anni, morì in un incidente stradale. Oggi idi Amir sono statiin primo grado a 10e 20 giorni di reclusione per omicidio stradale dal tribunale di Rimini. Condannata a 1 anno e 4anche l’automobilista che era a bordo della vettura con cui si scontrò quella della famigliola, una ragazza riminese di 24 anni. Le pene sono sospese e nessuno andrà in carcere. La decisione del giudice sulCome riferito da Tgcom24, la decisione è stata presa sulla base di alcune sentenze della Cassazione in merito a precedenti giudiziari analoghi. Una giurisprudenza consolidata. Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale di tutti e tre gli imputati per la morte del piccolo Amir.