VIDEO Treno merci deragliato Ingenito | Trasporto pubblico colpito dalla malasorte

tra Policastro e Pisciotta, traffico ferroviario in tilt, l'Abbac e comitato Etica Salute e Vivibilità, chiedono interventi urgentiRegione. "Sembra accanirsi anche lasul nostroferroviario – dichiara il presidente Agostino– Ulteriormente penalizzati i viaggiatori e pendolari a sud di Salerno, che avevano già dovuto subire alcune settimane fa la sospensione della linea Battipaglia Potenza". Il deragliamento avviene a poche ore dell'inaugurazione dell'aeroporto di Salerno. "Auspicando che l'intervento di ripristino sia rapido per l'unica strada ferrata che serve i comuni costieri del Cilento, già fortemente penalizzatomancanza di stabili vie del mare, e da un turismo solo domestico e che quest'anno potrebbe subire ulteriori contraccolpi per la concorrenza con altre località dei Balcani e Grecia – dichiara Agostino– Ricordiamo che non va meglio per la tratta ferroviaria tra Napoli San Giovanni Barra – Torre Annunziata, sospesa dal 4 luglio fino a settembre per lavori ritenuti inderogabili da Ferrovie dello Stato.