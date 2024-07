Vekic-Sun oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Donnase la vedrà contro Lulu Sun nei quarti di finale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. La top quaranta croata è reduce dall’incoraggiante successo in tre set contro la spagnola Paula Badosa. Vittoria al parziale decisivo anche per la qualificata neozelandese, n° 123 del mondo, che ha buttato fuori la wild card di casa Emma Raducanu. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è una semifinale contro una tra la nostra Jasmine Paolini oppure l’americana Emma Navarro. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Sun scenderanno in campo(martedì 9 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Court 1, con inizio fissato a partire dalle ore 14.