Sotheby' s vende villa della Gioconda a Firenze per 18 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) In vendita alle porte diper 18di euroAntinori a Monte Aguglioni, già dimorafamiglia rinascimentale Del Giocondo cui appartenne la nobildonna Lisa Gherardini ritratta da Leonardo da Vinci come La, e poi appartenuta alla famiglia Antinori fino alla metà del '900. Laè nel portfolio di Italy's International Realty e si trova sulla collina di Scandicci in un complesso da 300.000 metri quadri con la casa del custode, edifici ad uso agricolo, una piscina, un campo da tennis e una cappella privata a pianta poligonale, viale alberato di cipressi opera del paesaggista Cecil Pinsent che ha realizzato un vero e proprio parco, con aiuole simmetriche, vasche ornamentali, rose ed essenze d'alto fusto.