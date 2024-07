Sociale | Santangelo ecco l’Osservatorio per migliorare le politiche d’inclusione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) L'Aquila - Nascesulla condizione delle persone con disabilità. Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale che ha accolto la proposta dell’assessore allesociali, Roberto, che ha istituito l’organismo di progettazione, promozione, sostegno e consulenza alleinclusive in materia di disabilità, previsto dalla legge regionale del 2013. “E’ un passaggio importante – ha esordito l’assessore- che in primis copre un colpevole vuoto di 11 anni dall’approvazione della legge regionale che ha previsto la sua istituzione. Dall’altro lato è importante rilevare – prosegue l’assessore –che enti istituzionali e associazioni del Terzo settore impegnate nelavranno una sede dove presentare proposte, progetti e iniziative nella certezza che il confronto continuo non può chela qualità dei servizi resi sul territorio”.