Reddito energetico nazionale per Toscana Umbria e Liguria Cosa è e come fare domanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 – Il ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione 100 milioni di euro per il 2024 (e altri 100 milioni per il 2025) per aiutare le famiglie a bassoad installare impianti fotovoltaici nelle proprie abitazioni. Gli 80 milioni di euro per le regioni del sud sono già andati esauriti a poche ore di distanza dal via alle richieste, che sono state oltre 10mila, mentre nelle regioni del centro e del nord è possibile ancoraper ricevere il cosiddetto. Dei 20 milioni stanziati, ne sono già stati assegnati quasi 13,7 milioni, per un totale di 775 richieste presentate. Restano, dunque, circa 6,3 milioni ai quali possono accedere anche le famiglie die La Spezia entro il 31 dicembre 2024.