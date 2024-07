Pallanuoto femminile Italia battuta dall’Australia nel primo incontro del Torneo di Rotterdam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Arriva una sconfitta per il Setterosa nel match d’esordio del 6 Nazioni “Trofeo di”,scattato quest’oggi nei Paesi Bassi, che vedrà la Nazionalena diprotagonista fino a venerdì, giorno dedicato alle finali. Nelturno l’è stata, con le oceaniche che si sono imposte per 9-7: per il Setterosa sono andate a segno Cocchiere e Marletta con una doppietta e Galardi, Palmieri e Bettini con una marcatura singola. Negli altri incontri odierni Grecia-Francia 13-9 e Paesi Bassi-Spagna 11-12. Il Setterosa sceso in acqua nella città neerlandese è quello che è stato convocato per le Olimpiadi, con l’aggiunta di Morena Leone, aggregata alla squadra: la seconda sfida con la Spagna è in programma mercoledì 10 alle 17.