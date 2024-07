La Calabria azzurra in rivolta contro lo Spacca-Italia L’Autonomia scatena la resa dei conti a destra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024) Ad aprire le danze, tra le Regioni giallorosse, della battaglia referendariadifferenziata è la Regione guidata da Vincenzo De Luca. Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di delibera per la richiesta di referendum abrogativo della legge sulleghista. In realtà le proposte erano due. La prima prevedeva un quesito referendario per l’abrogazione totale della legge. A votare la richiesta sono stati i gruppi di centrosinistra, compreso il M5S (che è all’opposizione della Giunta e per “senso di responsabilità” ha ritirato i suoi emendamenti) e il rappresentante di Azione, che invece a livello nazionale con Carlo Calenda si è dissociata dalla campagna referendaria. L’escamotage per superare il nodo dell’ammissibilità del referendum A seguire è stata posta all’esame del Consiglio regionale – e approvata – una seconda proposta di delibera con un quesito abrogativo parziale della legge.