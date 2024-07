House of the Dragon 3 si farà | confermata la nuova stagione della serie HBO

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024)of theproseguirà ufficialmente con una terza, stando a quanto ufficializzato da HBO. La, nata come adattamento televisivo del romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, continuerà dunque a raccontare le originiCasa Targaryen, centinaia di anni degli eventi narrati in Game of Thrones. Il 17 giugno ha fatto il suo debutto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW la seconda e attesissimadiof the. La, nata come trasposizione del romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade (Game of Thrones) e racconta la storiaCasa Targaryen.of the3 si(Sky Press Office) – VelvetMagOltre al successo di pubblico, lo show ha ricevuto una calorosa accoglienza anche da partecritica.