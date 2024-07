Ecco perché è sparita Beatrice Luzzi il gossip dopo il lungo silenzio | Si nasconde con lui

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono trascorsi già oltre tre mesi dalla Finale del Grande Fratello 2023 i Alfonso Signorini, l’ultima dentro il mito e spiato appartamento di Cinecittà, in quanto è stato distrutto poco. Ma i protagonisti della ultima edizione ancora interessano.ilsocial e la scoperta su Giuseppe Garibaldi. Tra le coppie, anzi in questo caso meglio chiamarle ‘ship’, che sono sbocciate al Grande Fratello 2023 i cosiddetti Beabaldi godono tutt’oggi di uno dei fandom più potentiquello dei temibili Perletti e, in quel di X, tanti dicono di aver fatto una scoperta sue Giuseppe Garibaldi. Sono insieme? Si starebbero ‘ndo’ insieme. Ci sarebbe una fuga romantica, e passionale, dietro all’improvvisodiche qualche settimana fa è stata ospite di Myrta Merlino e come opinionista di Pomeriggio Cinque.