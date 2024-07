Da Sorrentino a Schlein | dal 19 luglio torna il festival di Giffoni con 100 film 25 incontri speciali e 5 anteprime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024)dicon i protagonisti dello spettacolo e della politica, masterclass, eventi, concerti. Dal 19 al 285000 ‘juror’ provenienti da 33 nazioni saranno protagonisti di54, la nuova edizione della rassegna internazionale per i giovani che, nata comecinematografico, spazia ormai in ambito pluriculturale e multimediale. Oltre 100 iin competizione da tutto il mondo con 50 registi internazionali presenti alla rassegna. Il programma completo è stato presentato stamane dal direttore generale Jacopo Gubitosi e dal direttore Luca Apolito. ‘L’illusione della distanza’ è il tema di questa edizione numero 54. Cinque le: L’ultima settimana di settembre con Diego Abatantuono;’Parikrama – la storia di Lala con Marco Leonardi e Cristina Donadio; Ozi – la voce della foresta di Tim Harper, prodotto da Leonardo Dicaprio; Il magico mondo di Harold, nuovodi Carlos Saldanha; Come far litigare mamma e papà con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini.