Coldplay bambina disabile esclusa dal concerto a Roma Impossibile cambiarle posto c’è il sold out

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Unarischia di non poter partecipare aldei, previsto per il 16 luglio allo stadio Olimpico di, nonostante sia in possesso di un biglietto regolarmente acquistato un anno fa. La madre dellasi è rivolta al Codacons per ottenere supporto, denunciando la situazione. Circa un anno fa, la madre ha acquistato due biglietti sulla piattaforma Ticketmaster, con l’intenzione di partecipare alinsieme alla figlia, grande fan della band. Leggi anche: Sondaggi: chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi Tuttavia, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, laè ora costretta a utilizzare una sedia a rotelle. La Tribuna Monte Mario, dove si trovano i loro posti, non è attrezzata per consentire l’accesso a persone con disabilità motorie.