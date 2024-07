Bcc nuovo contratto bancari | +435 euro e riduzione oraria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) È stato siglato unaccordo per idel credito cooperativo da parte di Federcasse e Fabi, Fisac, First, Ugl e Uilca. Di seguito spieghiamo dettagliatamente tutto ciò che comporta, con uno sguardo rivolto anche al prossimo futuro. Da luglio 2025, infatti, scatterà la. Bcc, stipendio aumentato Ilaccordo prevede un aumento di 435al livello medio di riferimento per idel credito cooperativo. Si parla del 15% in più rispetto al livello retributivo attuale (terza area, quarto livello). Un incremento considerevole, al quale occorre aggiungere anche una cifra una tantum, pari a 1.200. Si tratta di un recupero degli arretrati, prevista per luglio. In linea con quanto deciso con l'accordo Abi-sindacati, ci sarà inoltre unadell'orario di impiego su base settimanale di 30 minuti.