Atletica Fratellanza Campionato nazionale Buselli conquista il Bronzo

(Di martedì 9 luglio 2024) Buono il bilancio dellaai Campionati Italiani Allievi andati in scena nello scorso fine settimana a Molfetta. La categoria che nelle ultime stagioni più aveva faticato in casa gialloblù a trovare quantità e qualità sta crescendo vertiginosamente grazie al lavoro sul settore giovanile che ha portato alla crescita di tanti interessanti atleti.Così come successo nella rassegna invernale Francescasi conferma un talento della marcia italianando la medaglia disui 5000 metri alle spalle dell’azzurrina Beatrice Palmonari, ma soprattutto di Serena Di Fabio, che vince siglando il nuovo primato italiano di categoria. Si avvicina al podio, ma deve accontentarsi del quarto posto, Giada Margherita Ligorio sugli 800 piani mentre tra i migliori piazzamenti poi troviamo Filippo Virdis che ha dimostrato la sua polivalenza correndo i 110 ostacoli con un buon tempo, ma soprattutto centrando un ottimo risultato nell’alto con il quinto posto grazie alla misura di 1,96 metri.