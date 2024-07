Tecnologia e macchinari entrano nelle spa ma la mano dell' uomo è insostituibile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Intelligenza artificiale e non solo. Lasta prendendo piede anchespa, dovead alta sofisticazione si stanno affiancando ai classici trattamenti di bellezza, vedi alla voce massaggi viso e corpo. All'Albereta Relais & Châteaux, albergo di charme in Franciacorta dalla forte vocazione benessere (molti ospiti soggiornano qui per dimagrire seguendo la dieta Chenot) ad esempio sono stati introdotti duebeauty di ultima generazione. Il primo prende il nome di Hydrafacial e rappresenta il 2.0a classica pulizia viso. Immaginate un device dotato di diverse testine intercambiabili, ciascuna progettata per uno specifico obiettivo: ce n'è una leggermente abrasiva per esfoliare la superficie cutanea, una che aspira (letteralmente) le impurità che occludono i pori, una che infonde sieri specifici, dissetando la pelle.