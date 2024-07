Strage di Bologna confermato in appello l’ergastolo a Paolo Bellini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel processo sullaalla stazione ferroviaria didel 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e 200 rimasero ferite dall’esplosione di un ordigno, la corte d’assise d’hala condanna al, quella a 6 anni a Piergiorgio Segatel e a 4 anni a Domenico Catracchia. Dopo sei ore di camera di consiglio il secondo grado ha ribadito la responsabilità nella strae di, ex terrorista del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, in concorso con gli ex Nar – Nuclei armati rivoluzionari, altra organizzazione terroristica di estrema destra – già condannati Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Nell’inchiesta finirono anche Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, nel frattempo deceduti e perciò non più imputabili, ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori dell’attentato.