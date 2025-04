Internews24.com - Pagelle Bayern Monaco Inter: Lautaro cuore, Carlos Augusto muscoli e Frattesi ci mette dentro tutto!

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Allianz Arena, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di ChampionsFinisce qui, risultato finale di 1 a 2 nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo all’Allianz Arena. Prestazione ordinata nel primo tempo e beneamata che passa avanti grazie ad una splendida rete disu assist di Thuram. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi sente la stanchezza e si difende con le unghie e con i denti. L’assalto dei bavaresi è utile a trovare il pari con Muller, ma i nerazzurri puniscono in contropiede cone portano a casa 3 punti pesantissimi!TOP a fine primo tempo:FLOP a fine primo tempo: //TOP a fine partita:FLOP a fine partita: //Voti: Sommer 6,5; Pavard 6, Acerbi 7, Bastoni 6,5; Darmian 6+ (Bisseck 6), Barella 6, Calhanoglu 6+, Mkhitaryan 6 (7),7;7,5 (Zalewski s.