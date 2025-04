Udine cerca il suo cane ma precipita nel burrone donna salvata

Una passeggiata nei boschi si è trasformata in un incubo per una donna, precipitata in un burrone mentre cercava il suo cane disperso nei pressi di Zovello, in provincia di Udine. L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia, caratterizzata da pendii scoscesi e alberi abbattuti, rendendo l'intervento dei soccorsi estremamente delicato.A lanciare l'allarme è stata la stessa donna, che è riuscita a contattare i soccorsi dopo essere scivolata per circa quaranta metri al di sotto del sentiero. Immediato l'intervento di una squadra composta da sette tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, affiancati da personale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. I soccorritori, muniti delle coordinate fornite da Sores, hanno raggiunto la zona a piedi, affrontando un terreno ostile.

