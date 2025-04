Dune | Messiah Robert Pattinson potrebbe interpretare il villain

Dune: Messiah, Robert Pattinson potrebbe interpretare il villainMentre Denis Villeneuve sta ultimando la sceneggiatura per il prossimo capitolo della serie Dune, il regista ha già puntato gli occhi su una nuova aggiunta di alto profilo al cast del franchise. Mentre fonti vicine al progetto affermano che non è stata presentata alcuna offerta formale, via Deadline apprendiamo che c'è un forte interesse per Robert Pattinson nel cast. Legendary non ha rilasciato dichiarazioni.Il film presenta già un cast di prima categoria che include Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, e molti che dovrebbero tornare. Nonostante ciò, rimangono una manciata di nuovi ruoli e, come per qualsiasi progetto Dune, le star si stanno mettendo in fila per la possibilità di apparire nella serie vincitrice dell'Oscar.

