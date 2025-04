Internews24.com - Lautaro a Inter TV: «Non abbiamo mai mollato, vogliamo sempre di più. Abbiamo dimostrato quanto valiamo»

di RedazioneMartinez aTV, le dichiarazioni del centravanti dopo Bayern MonacoMartinez ha parlato aTV dopo Bayern Monaco, le dichiarazioni del capitano nerazzurro:LE PAROLE – «Gol? Una grandissima giocata, all’ultimo momento ho deciso di cambiare traiettoria ed è andata bene. Sono felice di aver segnato. Ogni giocatore si preparacon questo tipo di partite,giocato contro una squadra forte come il Bayern monaco ma l’sta dimostrando la propria forza e si fa rispettare ovunque fa. Sono felice del momento che stiamo attraversando, dopo aver perso una finale nonmaidi più»MATURITA’ – «Assolutamente, come detto prima l’sta dimostrando di farsi rispettare, quello che prepara il mister lo riproponiamo in campo.