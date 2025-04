Chivasso incidente mortale | 50enne esce di strada si salva il cane

incidente nel tardo pomeriggio a Chivasso, in provincia di Torino, dove un uomo ha perso la vita in seguito a un violento schianto. Il sinistro è avvenuto in via Sant’Anna, nella frazione Boschetto, intorno alle 19.20. La vettura, una Volkswagen Polo, si è capovolta dopo essere uscita di strada all’uscita di una curva.Alla guida c’era un cinquantenne, che secondo una prima ricostruzione avrebbe affrontato la curva a velocità sostenuta, perdendo il controllo del mezzo. L’auto è finita contro una spalletta in cemento di un canale di irrigazione che costeggia la carreggiata, per poi ribaltarsi. L’impatto è stato fatale: l’uomo è deceduto sul colpo. I soccorsi del 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Nell’abitacolo con lui si trovava anche un cane di grossa taglia, che fortunatamente è sopravvissuto all’incidente. Thesocialpost.it - Chivasso, incidente mortale: 50enne esce di strada, si salva il cane Leggi su Thesocialpost.it Tragiconel tardo pomeriggio a, in provincia di Torino, dove un uomo ha perso la vita in seguito a un violento schianto. Il sinistro è avvenuto in via Sant’Anna, nella frazione Boschetto, intorno alle 19.20. La vettura, una Volkswagen Polo, si è capovolta dopo essere uscita diall’uscita di una curva.Alla guida c’era un cinquantenne, che secondo una prima ricostruzione avrebbe affrontato la curva a velocità sostenuta, perdendo il controllo del mezzo. L’auto è finita contro una spalletta in cemento di un canale di irrigazione che costeggia la carreggiata, per poi ribaltarsi. L’impatto è stato fatale: l’uomo è deceduto sul colpo. I soccorsi del 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Nell’abitacolo con lui si trovava anche undi grossa taglia, che fortunatamente è sopravvissuto all’

