Sardegna Samuel bruciato vivo nell’incendio sul camper | ora il papà è indagato per omicidio colposo

Samuel Imbuzan, 11 anni. Il padre, Daniel Imbuzan, è ora formalmente accusato di omicidio colposo, lesioni personali alla moglie e incendio boschivo.L’incidente avvenne in una zona boscosa nei pressi della spiaggia di Bados, dove la famiglia stava trascorrendo una vacanza in camper. Quella giornata si trasformò in un incubo: mentre il bambino dormiva all’interno del veicolo, un violento incendio lo avvolse in pochi minuti. Daniel, nel tentativo disperato di salvarlo, si gettò tra le fiamme ma non riuscì a portarlo fuori in tempo.Secondo quanto emerso, la Procura contesta al padre una serie di condotte imprudenti che avrebbero causato la tragedia. Thesocialpost.it - Sardegna, Samuel bruciato vivo nell’incendio sul camper: ora il papà è indagato per omicidio colposo Leggi su Thesocialpost.it Alla devastazione per la perdita del figlio, si aggiunge ora l’ombra di un’accusa penale. La Procura ha concluso le indagini sul tragico incendio che, il 31 agosto 2023, costò la vita al piccoloImbuzan, 11 anni. Il padre, Daniel Imbuzan, è ora formalmente accusato di, lesioni personali alla moglie e incendio boschivo.L’incidente avvenne in una zona boscosa nei pressi della spiaggia di Bados, dove la famiglia stava trascorrendo una vacanza in. Quella giornata si trasformò in un incubo: mentre il bambino dormiva all’interno del veicolo, un violento incendio lo avvolse in pochi minuti. Daniel, nel tentativo disperato di salvarlo, si gettò tra le fiamme ma non riuscì a portarlo fuori in tempo.Secondo quanto emerso, la Procura contesta al padre una serie di condotte imprudenti che avrebbero causato la tragedia.

