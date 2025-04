GUIDA TV 8 APRILE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI MORGANE

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!Rai121:3023:45MORGANE: Detective Geniale 4 finale di stagionePorta a PortaSerie TvTalk ShowRai221:2000:00Stasera Tutto è Possibile ultima puntataStasera C'è Cattelan su Rai2GiocoTalk ShowRai321:2023:15Un Giorno in Pretura newA Casa di Maria LatellaInchiesteTalk ShowRete 421:2500:55È Sempre CartabiancaDalla Parte degli Animali RTalk ShowLifeStyleCanale 521:3500:10Il Turco newX-StyleSerie TvRubricaItalia 121:1501:10Le IeneAmerican Dad!InchiesteSerie TvLa721:1501:00DiMartedìTgLa7Talk ShowNotiziarioTv821:3023:15Dinner Club 1°TvDinner Club RShowShowNove21:3023:45Pelham 1 2 3: Ostaggi in MetropolitanaI Magnifici SetteFilmFilmAccanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTOTOSHARE de "Il Turco".

