Inter-news.it - Muller: «Inter dura, Bayern Monaco passivo. Ma non tutto è perduto»

Leggi su Inter-news.it

Thomasè uno dei grandi protagonisti di, sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League appena terminata sul risultato di 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni a caldo.QUESTIONE DI GOL – Thomasentra dalla panchina e causa un grosso problema all’col gol del momentaneo pareggio del. Poi la reazione nerazzurra con la riposta di Davide Frattesi nel finale riporta i nerazzurri di Simone Inzaghi in vantaggio.vistato da Prime Video dopo la sconfitta, il veterano dei tedeschi dichiara: «Siamo riusciti a reagire, poi c’è stata una situazione che avremmo potuto gestire meglio. In definitiva, nel calcio è una questione di gol. È l’vallo di questa sfida: volevamo un risultato diverso, ma sappiamo che non è»., dalla non arrendevolezza al rammarico: la sua analisi di(1-2)OCCASIONI NON SFRUTTARE – Thomassembra non volersi dare per vinto, pensando già al ritorno che ildovrà affrontare in casa dell’