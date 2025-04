Che ci fanno Tommy Cash e Tony Effe in studio? L’estone in Italia per delle interviste in vista dell’ESC

Che ci fanno Tommy Cash, l'autore della hit internazionale Caffè Macchiato, e Tony Effe insieme in studio? Se lo staranno chiedendo in tanti dopo la pubblicazione, stamane, di un video su TikTok. Le note sono quelle di Damme 'na mano, il brano con cui il rapper romano ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 concludendo la sua corsa al 25º posto. In video inizialmente solo Tommy Cash, personaggio al momento in forte hype, primo nella classifica Viral di Spotify di mezza Europa (Italia compresa naturalmente), e parliamo della chart che misura quali brani subiscono brusche e improvvise impennate di stream, una sorte di trend topic della musica. Il mese prossimo sarà sicuramente uno dei protagonisti assoluti dell'Eurovision Song Contest, specie se il gran quantitativo di stream si trasformerà in consenso.

Eurovision 2025, l'Estonia schiera Tommy Cash con "Espresso macchiato". Olly per l'Italia ci pensa - Thomas Tammemets, in arte Tommy Cash, è un rapper estone ... un testo che ti entra in testa e non esce più, proprio come fanno di solito gli stereotipi sull'italianità. Anche il video è ... (gazzetta.it)

Espresso Macchiato, le nonnine di Ostuni fanno il giro del web. E Tommy Cash le chiama: «Sul palco dell'Eurovision» - Danza, musica, uncinetto: le nonnine di Ostuni protagoniste del mondo social grazie a un video divertente che le vede ballare sulle note di "Espresso macchiato" di Tommy Cash. Così, per il loro ... (msn.com)

"Sudo come un mafioso": Caterina Balivo non ci sta e si indigna con Tommy Cash e la canzone Espresso Macchiato - con cui Tommy Cash partecipa all'Eurovision Song Contest 2025 per l'Estonia. Il brano è farcito di stereotipi sull'Italia e la conduttrice non ci sta. Nella puntata de La volta buona trasmessa ... (informazione.it)